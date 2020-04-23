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Ракурс
П'яний священик влаштував ралі з поліцією у Харкові. Фото: NewsOne

П’яний священик влаштував ралі з поліцією у Харкові (ФОТО)

23 кві 2020, 13:53
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У Харкові поліцейські затримали п’яного священика, який намагався втекти від правоохоронців. Священик став учасником ДТП, але хотів залишити місце аварії. Поліцейські переслідували автомобіль святого отця від центру міста, але лише на виїзді з Харкова їм вдалося його наздогнати.

Священик намагався виїхати з міста в бік Золочева, повідомляє «Харків 1654» у Facebook.

Пьяный священник устроил ралли с полицией в Харькове. Фото: Facebook

У священика були явні ознаки алкогольного сп’яніння, а в автомобілі на місці для пасажира було виявлено пляшки зі спиртним.

Пьяный священник устроил ралли с полицией в Харькове. Фото: Facebook

Як стверджує джерело, священик ледве тримався на ногах і відмовлявся розмовляти. Поліцейські склали адміністративний протокол.

Пьяный священник устроил ралли с полицией в Харькове. Фото: Facebook

Згідно з інформацією, отриманою від прес-служби поліції Харкова, священик спровокував ДТП на вулиці Клочківській та втік із місця аварії. Святий отець був затриманий у районі Малої Данилівки.

Священник Богдан Иосифович Иванчук. Фото: Telegram



За даними соцмереж, порушником є ​​55-річний протоієрей Української православної церкви Московського патріархату Богдан Йосипович Іванчук.

Священник Богдан Иосифович Иванчук. Фото: TelegramЗгідно з офіційним сайтом Харківської єпархії УПЦ МП, Іванчук є настоятелем Вознесенського храму в Золочеві.

Джерело: Ракурс


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