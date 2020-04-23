П'яний священик влаштував ралі з поліцією у Харкові. Фото: NewsOne

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Ракурс

У Харкові поліцейські затримали п’яного священика, який намагався втекти від правоохоронців. Священик став учасником ДТП, але хотів залишити місце аварії. Поліцейські переслідували автомобіль святого отця від центру міста, але лише на виїзді з Харкова їм вдалося його наздогнати.

Священик намагався виїхати з міста в бік Золочева, повідомляє «Харків 1654» у Facebook.

У священика були явні ознаки алкогольного сп’яніння, а в автомобілі на місці для пасажира було виявлено пляшки зі спиртним.

Як стверджує джерело, священик ледве тримався на ногах і відмовлявся розмовляти. Поліцейські склали адміністративний протокол.

Згідно з інформацією, отриманою від прес-служби поліції Харкова, священик спровокував ДТП на вулиці Клочківській та втік із місця аварії. Святий отець був затриманий у районі Малої Данилівки.

За даними соцмереж, порушником є ​​55-річний протоієрей Української православної церкви Московського патріархату Богдан Йосипович Іванчук.

Згідно з офіційним сайтом Харківської єпархії УПЦ МП, Іванчук є настоятелем Вознесенського храму в Золочеві.