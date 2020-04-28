ДТП у Києві. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n137414-u-kyievi-vodiy-na-smert-zbyv-babusu-na-trotuari-pislya-chogo-vlashtuvav-sche-odne-dtp-foto-video.html

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Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася сьогодні в Києві. Водій автомобіля марки BMW влаштував аварію біля станції метро «Позняки».

За словами очевидців, автомобіль на великій швидкості заїхав на тротуар, після чого збив літню жінку, яка там йшла. Від отриманих травм жінка померла на місці. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Тим часом інший автомобіль марки Chevrolet на дорозі здійснював поворот праворуч. У цей час водій BMW врізався в автомобіль Chevrolet. Від удару автомобіль відкинуло на тротуар.

Внаслідок зіткнення постраждав пасажир машини Chevrolet. На місце прибули поліцейські та швидка. Встановлюється інформація про водія, який влаштував ДТП. Наразі невідомо, чи перебував він за кермом у нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше у Харкові поліцейські затримали п’яного священика, який намагався втекти від правоохоронців. Священик став учасником ДТП, але хотів залишити місце аварії. Поліцейські переслідували автомобіль святого отця від центру міста, але лише на виїзді з Харкова їм вдалося його наздогнати.