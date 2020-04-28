ДБР завершило слідство у справі Сергія Пашинського. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/ua/n137413-dbr-zavershylo-slidstvo-u-spravi-eks-nardepa-pashynskogo.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який у 2016 році влаштував стрілянину й поранив людину.

Пашинському повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Його адвокатам повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до його матеріалів. Згодом обвинувальний акт скерують до суду. Про це 28 квітня повідомила прес-служба ДБР.

Досудове розслідування встановило, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та Пашинським, нардеп застосував проти опонента власну вогнепальну зброю — вистрілив з пістолета марки Glock 19 йому у ногу. Потерпілий дістав вогнепальний осколковий перелом стегневої кістки лівої ноги. Ушкодження призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.

Пашинському у разі доведення вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, сам Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою представника команди колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.