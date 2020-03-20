Сергій Пашинський, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n135544-u-kolyshnogo-pomichnyka-pashynskogo-provely-obshuk.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшук у будинку Миколи Кузьми — колишнього помічника екс-нардепа Сергія Пашинського.

Обшук стосувався можливих оборудок в оборонній сфері. Про це повідомляє видання «Слово і діло» з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що екс-помічник Пашинського є братом директора ТОВ «Українська бронетехніка» Олександра Кузьми. Тож, на думку слідства, він може бути причетним до кримінального провадження щодо можливого заволодіння державним майном та зловживання службовим становищем вищими посадовими особами, котре розслідує НАБУ.

За версією слідства, ці посадовці впродовж 2015−2019 років умисно створили для ТОВ «Українська бронетехніка» можливість укладання контрактів щодо поставки бронетехніки для потреб ЗСУ, МВС та Нацгвардії за завищеними цінами. Крім того, у НАБУ вважають, що ця бронетехніка була неякісною.

Під час обшуків у колишнього помічника Пашинського вилучили планшет Apple iPad Pro 11, а також

два мобільні телефони — iPhone 11 Pro Max і Xiaomi МІ 8.

На цих гаджетах було знайдено листування та записи, пов’язані із закупівлею бронеавтомобілів, тож їх було визнано речовими доказами.

Нагадаємо, у січні Пашинський програв судову тяганину проти журналіста Івана Верстюка, яка тривала з 2018 року.