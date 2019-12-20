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Сергій Пашинський, фото: «Слово і Діло»
Помер батько Пашинськогоhttps://racurs.ua/ua/n131108-batko-pashynskogo-pomer-nastupnogo-dnya-pislya-povernennya-eks-deputata-iz-v-yaznyci.htmlРакурс
Батько екс-нардепа Сергія Пашинського Володимир Пашинський помер наступного дня після того, як його сина випустили із СІЗО під домашній арешт.
Володимир Пашинський несподівано помер цієї ночі у віці 83 років. Про це повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на народного депутата VIII скликання Олену Масоріну.
Батько екс-нардепа протягом понад 50 років працював у сфері освіти, був спочатку вчителем англійської мови, а згодом директором у школі № 3 міста Коростень.
Пашинського відпустили під домашній арешт 18 грудня за рішенням Апеляційного суду Києва. У СІЗО він перебував у зв’язку з інцидентом зі стріляниною, який стався на Київщині ввечері 31 грудня 2016 року.
Тоді в результаті конфлікту між ним та місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом останній отримав вогнепальне поранення в ногу. Пашинський стверджує, що стріляв, захищаючись від нападника, який вдарив його пляшкою по голові.
Кримінальне провадження щодо себе Пашинський вважає помстою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
У Верховній Раді VIII скликання Пашинський був членом фракції «Народний фронт».
Нагадаємо, на цьогорічних позачергових виборах Пашинський балотувався як мажоритарник на виборчому окрузі № 64, де поступився самовисуванцеві Володимиру Арешонкову.
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