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Сергей Пашинский, фото: «Слово і Діло»
Умер отец Пашинскогоhttps://racurs.ua/n131108-otec-pashinskogo-umer-na-sleduuschiy-den-posle-vozvrascheniya-eks-deputata-iz-turmy.htmlРакурс
Отец экс-нардепа Сергея Пашинского Владимир Пашинский умер на следующий день после того, как его сына выпустили из СИЗО под домашний арест.
Владимир Пашинский неожиданно умер этой ночью в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание «Цензор.нет» со ссылкой на народного депутата VIII созыва Елену Масорину.
Отец экс-нардепа в течение 50 лет работал в сфере образования, был сначала учителем английского языка, а затем директором в школе № 3 города Коростень.
Пашинского отпустили под домашний арест 18 декабря по решению Апелляционного суда Киева. В СИЗО он находился в связи с инцидентом со стрельбой, который произошел на Киевщине вечером 31 декабря 2016 года.
Тогда в результате конфликта между ним и местным жителем Вячеславом Химикусом последний получил огнестрельное ранение в ногу. Пашинский утверждает, что стрелял, защищаясь от нападавшего, который ударил его бутылкой по голове.
Уголовное производство в отношении себя Пашинский считает местью бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
В Верховной Раде VIII созыва Пашинский был членом фракции «Народный фронт».
Напомним, на внеочередных выборах в этом году Пашинский баллотировался как мажоритарщик на избирательном округе № 64, где уступил самовыдвиженцу Владимиру Арешонкову.
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