Сергей Пашинский, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n131108-otec-pashinskogo-umer-na-sleduuschiy-den-posle-vozvrascheniya-eks-deputata-iz-turmy.html

Ракурс

Отец экс-нардепа Сергея Пашинского Владимир Пашинский умер на следующий день после того, как его сына выпустили из СИЗО под домашний арест.

Владимир Пашинский неожиданно умер этой ночью в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание «Цензор.нет» со ссылкой на народного депутата VIII созыва Елену Масорину.

Отец экс-нардепа в течение 50 лет работал в сфере образования, был сначала учителем английского языка, а затем директором в школе № 3 города Коростень.

Пашинского отпустили под домашний арест 18 декабря по решению Апелляционного суда Киева. В СИЗО он находился в связи с инцидентом со стрельбой, который произошел на Киевщине вечером 31 декабря 2016 года.

Тогда в результате конфликта между ним и местным жителем Вячеславом Химикусом последний получил огнестрельное ранение в ногу. Пашинский утверждает, что стрелял, защищаясь от нападавшего, который ударил его бутылкой по голове.

Уголовное производство в отношении себя Пашинский считает местью бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В Верховной Раде VIII созыва Пашинский был членом фракции «Народный фронт».

Напомним, на внеочередных выборах в этом году Пашинский баллотировался как мажоритарщик на избирательном округе № 64, где уступил самовыдвиженцу Владимиру Арешонкову.