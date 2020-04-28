В Євросоюзі вводять для туристів «COVID-паспорт». Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n137412-v-ievrosouzi-dlya-turystiv-vvodyat-covid-pasport.html

Ракурс

Євросоюз вводить новий документ, який буде своєрідним сертифікатом безпеки в туристичній галузі. Рішення про розробку даного документа, який отримав назву «COVID-паспорт», було прийнято під час віртуальної конференції міністрів туризму країн ЄС.

Про запровадження «COVID-паспорта» повідомив міністр туризму Хорватії Гарі Капеллі, повідомляє «Укрінформ».

Капеллі заявив, що усі глави туристичних відомств ЄС прийшли до висновку, що у сформованих умовах необхідно розробити загальні протоколи безпеки для сфери туризму. «COVID-паспорт» буде дійсний на території всього Євросоюзу.

Крім цього, під час віртуальної конференції також було прийнято рішення про виділення туристичный галузі грошових коштів у розмірі 20−25% від обсягу короткострокового Фонду відновлення, який буде наповнюватися за рахунок внесків країн-членів Євросоюзу. На думку міністрів, такий відсоток туристична галузь повинна отримувати протягом 2021−2027 років.

Капеллі додав, що туристична галузь становить значну частину в економіці багатьох країн ЄС, тому туризм може зіграти важливу роль у відновленні європейської економіки.

Як раніше писав «Ракурс», спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що держава не в змозі фінансувати туризм в Україні, але може створити необхідну законодавчу базу, яка допоможе розвитку галузі.