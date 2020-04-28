Денис Шмигаль, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/ua/n137411-skandal-iz-tyschenkom-sponukav-deputativ-zvernutysya-do-shmygalya-schodo-poslablennya-karantynu.html

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Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля закликають дозволити під час карантину роботу літніх майданчиків у закладах громадського харчування.

Міжфракційне депутатське об'єднання «За ФОПів» звернулося до нього з такою ініціативою. Про це у своєму Фейсбуці повідомила народний депутат з фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Нардеп назвала умови, за яких, на думку членів об'єднання, можна безпечно користуватися літніми майданчиками:

обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. м;

постійний контроль температури персоналу та відвідувачів;

розміщення столів на відстані щонайменше 1,5 м один від одного;

використання при обслуговуванні відвідувачів лише одноразового посуду;

дезінфекція предметів, з якими контактував кожен відвідувач;

дозвіл на розміщення не більше трьох осіб за одним столом.

У тексті звернення наголошується, що більшість закладів харчування не можуть здійснювати дозволену наразі адресну доставку, тож їхня діяльність фактично повністю припинена. Водночас у більшості міст України літні майданчики відкривалися не пізніше початку травня і більшість закладів громадського харчування до цього готові.

На думку Кравчук, ресторанам слід надати можливість «врятувати себе економічно».

Кравчук зазначила, що скандал із київським рестораном «Велюр» народного депутата Миколи Тищенка підтверджує, що карантинні обмеження потрібно послаблювати.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info понад тиждень спостерігали за рестораном «Велюр». За цей час вони зафіксували біля нього низку відомих людей. Сам Тищенко стверджує, що «Велюр» — це «штаб», у якому під час карантину відбуваються лише його особисті зустрічі з помічниками.