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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: Liga.NET

Скандал с Тищенко спровоцировал обращение к Шмыгалю об ослаблении карантина для кафе и ресторанов (ДОКУМЕНТ)

28 апр 2020, 16:18
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Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля призывают разрешить во время карантина работу летних площадок в заведениях общественного питания.

Межфракционное депутатское объединение «За ФЛП» обратилось к нему с такой инициативой. Об этом в своем Фейсбуке сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Нардеп назвала условия, при которых, по мнению членов объединения, можно безопасно пользоваться летними площадками:

  • ограничение количества посетителей из расчета один человек на 5 кв. м;
  • постоянный контроль температуры персонала и посетителей;
  • расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;
  • использования при обслуживании посетителей только одноразовой посуды;
  • дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель;
  • разрешение на размещение не более трех человек за одним столом.

В тексте обращения отмечается, что большинство заведений питания не могут осуществлять разрешенную в настоящее время адресную доставку, поэтому их деятельность фактически полностью прекращена. В то же время в большинстве городов Украины летние площадки открывались не позднее начала мая и большинство заведений общественного питания к этому готовы.

По мнению Кравчук, ресторанам следует предоставить возможность «спасти себя экономически».

Кравчук отметила, что скандал с киевским рестораном «Велюр» народного депутата Николая Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять.

Депутатское обращение, документ: Евгения Кравчук

Депутатское обращение, документ: Евгения Кравчук



Депутатское обращение, документ: Евгения Кравчук

Напомним, журналисты Bihus.info больше недели наблюдали за рестораном «Велюр». За это время они зафиксировали возле него ряд известных людей. Сам Тищенко утверждает, что «Велюр» — это «штаб», в котором во время карантина проходят только его личные встречи с помощниками.

Источник: Ракурс


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