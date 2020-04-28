Денис Шмыгаль, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/n137411-skandal-s-tischenko-pobudil-deputatov-obratitsya-k-shmygalu-otnositelno-poslableniya-karantina.html

Ракурс

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля призывают разрешить во время карантина работу летних площадок в заведениях общественного питания.

Межфракционное депутатское объединение «За ФЛП» обратилось к нему с такой инициативой. Об этом в своем Фейсбуке сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Нардеп назвала условия, при которых, по мнению членов объединения, можно безопасно пользоваться летними площадками:

ограничение количества посетителей из расчета один человек на 5 кв. м;

постоянный контроль температуры персонала и посетителей;

расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

использования при обслуживании посетителей только одноразовой посуды;

дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель;

разрешение на размещение не более трех человек за одним столом.

В тексте обращения отмечается, что большинство заведений питания не могут осуществлять разрешенную в настоящее время адресную доставку, поэтому их деятельность фактически полностью прекращена. В то же время в большинстве городов Украины летние площадки открывались не позднее начала мая и большинство заведений общественного питания к этому готовы.

По мнению Кравчук, ресторанам следует предоставить возможность «спасти себя экономически».

Кравчук отметила, что скандал с киевским рестораном «Велюр» народного депутата Николая Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять.

Напомним, журналисты Bihus.info больше недели наблюдали за рестораном «Велюр». За это время они зафиксировали возле него ряд известных людей. Сам Тищенко утверждает, что «Велюр» — это «штаб», в котором во время карантина проходят только его личные встречи с помощниками.