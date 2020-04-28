Дело Гандзюк. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n137410-akcii-protesta-zastavili-venediktovu-dat-razyasneniya-o-zavershenii-sledstviya-po-delu-gandzuk.html

Ракурс

Офис генерального прокурора предоставил разъяснения относительно окончания досудебного расследования в уголовном производстве об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Это произошло после того, как накануне вечером активисты устроили акцию протеста «Кто заказал Гандзюк?» под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Отмечается, что решение о завершении досудебного расследования 27 апреля принял прокурор «в связи с получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП).

В покушении на активистку подозревают Владислава Мангера, голову Херсонского облсовета, и Алексея Левина, помощника-консультанта депутата этого же совета. Последнего Офис генпрокурора также называет «выходцем из криминальной среды и одним из лидеров вооруженной банды солдат, которая в 2005—2006 годах осуществляла умышленные убийства на заказ». В 2008—2016 годах Левин был под арестом, а после вероятной организации покушения на Екатерину Гандзюк скрывался в Болгарии. Оттуда его экстрадировали в Украину в марте 2020 года.

Кроме того, в ОГП дали несколько объяснений относительно фигурантов производства. Отмечается, что Мангеру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако суд определил альтернативную меру пресечения — залог в размере 2,5 млн грн. После внесения залога Мангер находился на свободе во время досудебного расследования. Также его отстранили от должности на один месяц, однако в дальнейшем он продолжал исполнять обязанности председателя облсовета.

Отмечается, что установленный судом срок досудебного расследования — 29 июля 2020 года — является конечным процессуальным сроком. Досудебное расследование должно быть завершено до этой даты. Проведение любых следственных и процессуальных действий после окончания срока досудебного расследования запрещено. У Венедиктовой подчеркнули, что на период завершения досудебного расследования на рассмотрении следователя или прокурора не находилось ни одного ходатайства от потерпевших или их представителей о проведении следственных и процессуальных действий.

Что касается продолжения досудебного расследования, в Офисе генпрокурора считают, что в этом нет необходимости, ведь уже есть достаточные основания для составления обвинительного акта. Поэтому новые процессуальные действия проводиться не будут, несмотря на то, что срок предварительного расследования установлен до 29 июля 2020 года.

Остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого в организации преступления меры пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом, — добавили у Венедиктовой.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что следователи в полной мере выполнили требования ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины — о завершении досудебного расследования сообщили подозреваемым и их защитникам.

При этом следует отметить, что указанная выше норма не обязывает следователя или прокурора сообщать о завершении досудебного расследования других лиц, кроме тех, кто предусмотрен в этой статье, — добавили у Венедиктовой.

Как ранее писал «Ракурс», вчера вечером несколько десятков активистов пришли к дому, в котором проживает Венедиктова, и требовали ее увольнения, а также справедливого расследования убийства Гандзюк. Активисты были в масках, они включили музыку, зажгли пиротехнику и нарисовали на асфальте перед окнами дома Венедиктовой фразу «Здесь живет подруга убийц Гандзюк».