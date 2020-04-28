Справа Гандзюк. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n137410-akciyi-protestu-zmusyly-venediktovu-daly-roz-yasnennya-schodo-zavershennya-slidstva-u-spravi-gandzuk.html

Ракурс

Офіс генерального прокурора надав роз’яснення щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк. Це сталося після того, як напередодні ввечері активісти влаштували акцію протесту «Хто замовив Гандзюк?» під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової.

Зазначається, що рішення про завершення досудового розслідування 27 квітня ухвалив прокурор «у зв’язку із здобуттям достатніх доказів для доведення в суді винуватості замовників та організаторів нападу». Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора (ОГП).

У замаху на активістку підозрюють Владислава Мангера, голову Херсонської облради, та Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата цієї ж ради. Останнього Офіс генпрокурора також називає «вихідцем із кримінального середовища й одним із лідерів озброєної банди, яка в 2005—2006 роках здійснювала умисні вбивства на замовлення». У 2008−2016 роках Левін був за ґратами, а після вірогідної організації замаху на Катерину Гандзюк переховувався в Болгарії. Звідти його екстрадували в Україну в березні 2020 року.

Окрім того, у ОГП дали кілька пояснень щодо фігурантів справи. Зазначається, що Мангеру був обраний запобіжний захід у вигляді триманні під вартою, проте суд визначив альтернативний запобіжний захід — застава у розмірі 2,5 млн грн. Після внесення застави Мангер перебував на волі під час досудового розслідування. Також його відсторонили від посади на один місяць, проте у подальшому він продовжував виконувати обов’язки голови облради.

Зазначається, що встановлений судом строк досудового розслідування до 29 липня 2020 року є кінцевим процесуальним строком. Досудове розслідування повинно бути завершене до цієї дати. Проведення будь-яких слідчих та процесуальних дій поза межами строку досудового розслідування заборонено. У Венедіктової підкреслили, що на час завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на розгляді слідчого чи прокурора не перебувало жодного клопотання від потерпілих або їхніх представників про проведення слідчих та процесуальних дій.

Що стосується продовження досудового розслідування, в Офісі генпрокурора вважають, що у цьому немає необхідності, адже вже є достатні підстави для складання обвинувального акту. Тому нові процесуальні дії проводитися не будуть попри те, що строк досудового розслідування встановлений до 29 липня 2020 року.

Наявний залишок строку досудового розслідування необхідний для забезпечення продовження щодо іншого підозрюваного в організації злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою на період ознайомлення його із матеріалами досудового розслідування та початку розгляду справи судом, — додали у Венедіктової.

В Офісі генпрокурора переконують, що слідчими у повній мірі виконані вимоги ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України — про завершення досудового розслідування повідомлено підозрюваних та їхніх захисників, а потерпілих — про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів.

При цьому слід зазначити, що вказана вище норма не зобов’язує слідчого чи прокурора повідомляти про завершення досудового розслідування інших осіб, окрім тих, хто передбачений у цій статті, — додали у Венедіктової.

Як раніше писав «Ракурс», вчора ввечері кілька десятків активістів прийшли до будинку, в якому мешкає Венедіктова, і вимагали її звільнення, а також справедливого розслідування вбивства Гандзюк. Активісти були в масках, вони включили музику, запалили піротехніку і намалювали на асфальті перед вікнами будинку Венедіктової фразу «Тут живе подруга вбивць Гандзюк».