В Евросоюзе вводят для туристов «COVID-паспорт». Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n137412-v-evrosouze-dlya-turistov-vvodyat-covid-pasport.html

Ракурс

Евросоюз вводит новый документ, который будет своеобразным сертификатом безопасности в туристической отрасли. Решение о разработке данного документа, который получил название «COVID-паспорт», было принято во время виртуальной конференции министров туризма стран ЕС.

О внедрении «COVID-паспорта» сообщил министр туризма Хорватии Гари Капелли, сообщает «Укринформ».

Капелли заявил, что все главы туристических ведомств ЕС пришли к выводу, что в сложившихся условиях необходимо разработать общие протоколы безопасности для сферы туризма. «COVID-паспорт» будет действителен на территории всего Евросоюза.

Кроме этого, во время виртуальной конференции также было принято решение о выделении туристической отрасли денежных средств в размере 20−25% от объема краткосрочного Фонда восстановления, который будет наполняться за счет взносов стран-членов Евросоюза. По мнению министров, такой процент туристическая отрасль должна получать на протяжении 2021−2027 годов.

Капелли добавил, что туристическая отрасль составляет значительную часть в экономике многих стран ЕС, поэтому туризм может сыграть важную роль в восстановлении европейской экономики.

Как ранее писал «Ракурс», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что государство не в состоянии финансировать туризм в Украине, но может создать необходимую законодательную базу, которая поможет развитию отрасли.