Разумков рассказал, когда он употребляет термин «соросята»

https://racurs.ua/n137456-razumkov-rasskazal-kogda-on-upotreblyaet-termin-sorosyata.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады и один из лидеров команды Владимира Зеленского, признался, употребляет ли он в повседневной политической непубличной жизни термин «соросята».

Если я использую это, то в основном это происходит в шутливой форме. А в той формулировке, в котором чаще всего это используется, — я не припомню, — рассказал Разумков в интервью «РБК-Украина».

Напомним, в феврале телеканал ZIK, негласным владельцем которого является пророссийский политик Виктор Медведчук, в течение 15 часов транслировал телемарафон «Тхне Соросом». По мнению «Комиссии журналистской этики», «Платформы прав человека», StopFake и других, этот телемарафон имел признаки манипуляции общественным сознанием, разжигания ненависти и языка вражды, а также распространения лживой информации.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил проверить телеканал на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, распространение необъективной информации, посягательства на права и свободы человека.

Международный фонд «Возрождение», главным спонсором которого является американский миллиардер, финансист Джордж Сорос, призвал медийное сообщество дать оценку телемарафону на канале ZIK.