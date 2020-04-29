Разумков розповів, за яких обставин вживає термін “соросята”

https://racurs.ua/ua/n137456-razumkov-rozpoviv-za-yakyh-obstavyn-vjyvaie-termin-sorosyata.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради й один із лідерів команди Володимира Зеленского, зізнався, чи вживає у повсякденному політичному непублічному житті термін «соросята».

Якщо я використовую це, то в основному це відбувається в жартівливій формі. А в тому формулюванні, в якому найчастіше це використовується, — я не пригадаю, — розповів Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

Нагадаємо, у лютому телеканал ZIK, негласним власником якого є проросійський політик Віктор Медведчук, впродовж 15 годин транслював телемарафон «Тхне Соросом». На думку «Комісії журналістської етики», «Платформи прав людини», StopFake та інших, цей телемарафон мав ознаки маніпуляції суспільною свідомістю, розпалювання ненависті та мови ворожнечі, а також поширення неправдивої інформації.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила здійснити позапланову перевірку телеканалу на предмет дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, розповсюдження необ'єктивної інформації, посягання на права і свободи людини.

Міжнародний фонд «Відродження», головним спонсором якого виступає американський мільярдер, фінансист Джордж Сорос, закликав медійне співтовариство дати оцінку телемарафону на каналі ZIK.