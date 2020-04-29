В Україні перенесено запуск автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху, фото: МВС

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Карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, призвів до перенесення дати запуску в Україні системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Система мала запрацювати з 1 травня цього року, повідомляє прес-служба МВС.

Однак запроваджені у зв’язку з карантином обмеження частково стосуються підрозділів поліції та інших організацій, задіяних у роботі цієї системи. Тож тепер вона запрацює після закінчення суворого режиму карантину, наголошують у відомстві.

Презентація цієї системи відбулася 12 березня в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху. 11 березня Кабмін почав запроваджувати обмеження, покликані протидіяти поширенню коронавірусу. Ці обмеження кілька разів доповнювалися, стаючи більш жорсткими.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно підтримала законопроект, який передбачає скасування штрафних балів для водіїв.