Штрафні бали для водіїв скасувала Рада, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n137231-rada-skasuvala-shtrafni-baly-dlya-vodiyiv.html

Ракурс

Штрафні бали для водіїв скасували у Раді. Покарання за порушення ПДР сплачуватимуться виключно у грошовій формі. Таке рішення сьогодні ухвалив парламент.

Рада у першому читанні і в цілому 24 квітня проголосувала за зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів. Після скасування штрафних балів за кожне правопорушення власник змушений буде платити штраф грошима, а не збиратиме бали.

Проголосований закон виключає з кодексу норму щодо дії штрафних балів за правопорушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нині за вчинення адміністративного правопорушення, яке зафіксовано в такому режимі, несе відповідальність власник транспортного засобу. Але інколи у системі реєструють іншого користувача, на адресу якого будуть приходити штрафи з камер. На одну людину можна реєструвати нескінченну кількість транспортних засобів.

Громадянин щорічно може отримати не більше 150 балів. У випадку фіксації порушення правил дорожнього руху від загальної кількості балів віднімається кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею. Наприклад, за деякі порушення забирали по 50 балів.

Тільки після четвертого чи п’ятого порушення, коли бали на «рахунку» водія закінчувалися, водієві треба було платити штраф грошима. Попередні порушення, які передували штрафу, були безкарними. Тепер кожне порушення ПДР каратиметься грошима.

У серпні 2019 року Верховний суд виніс рішення про скасування штрафу водієві, який виїхав на перехрестя, завершуючи маневр, на жовте світло.