Рада утворила слідчу комісію за заявами екс-міністра Уманського про схеми в податковій, фото — Сегодня

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Ракурс

Корупція в уряді стане предметом діяльності тимчасової слідчої комісії Ради, яку сьогодні утворили на позачергового засіданні парламенту.

Депутати знайшли 324 голоси, аби створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) із питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадовців, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету.

Сьогодні відбудеться перше установче засідання членів новоствореної ТСК.

Нагадаємо, що у березні, через декілька днів після відставки, екс-міністр фінансів України Ігор Уманський заявляв про корупцію в уряді. В інтерв’ю він повідомив, що бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн через схеми з ПДВ. Уманський звинувачував у «схематозі» митну та фіскальну службу.

«Ракурс» повідомляв, що Уманський працюватиме радником очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Він координуватиме роботу спеціальної аналітичної групи, яка запобігатиме діяльності схем щодо несплати податків та митних платежів.

У Мінфіні заявили, що наразі не розглядають питання відставки очільників митниці та податкової.