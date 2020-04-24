Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Київська міська державна адміністрація запустила Telegram-бот для киян, які знаходяться на самоізоляції.

Контроль за такими особами відтепер здійснюватимуть дистанційно. Людині на телефон приходитиме push-повідомлення, на яке вона повинна відповісти протягом 10 хв, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Таким чином оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного. Про це 24 квітня повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, передає офіційний портал Києва.

За словами чиновника, такі повідомлення надходитимуть на смартфон кілька разів на день. Влада направить людей на перевірку за місцем проживання особи у тому разі, якщо повідомлення буде проігнороване або опитуваний буде знаходиться поза зоною самоізоляції. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції буде складено протокол про адміністративне правопорушення, що загрожує штрафом від 17 тис. грн. Зазначається, що київська поліція склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції.

У КМДА нагадали, що в Києві працює Моніторинговий центр із протидії розповсюдженню COVID-19. До групи ризику, що контролює центр, увійшли понад 40 тис. киян. Фахівці центру вже здійснили майже 9 тис. контактів для отримання інформації — дзвінків та опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час.

Нагадаємо, коронавірус у Києві діагностували у понад 1,1 тис. хворих, з них понад 250 госпіталізовані та лікуються у лікарнях. Якщо особа з коронавірусом госпіталізована до державних установ, то лікування для неї безкоштовне. У КМДА повідомили, що місто витрачає власні кошти на лікування таких хворих. За добу на одного пацієнта витрачають від 5 до 15 тис. грн.