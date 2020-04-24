Рада зібралася врегулювати кризу неплатежів та створити ТСК щодо корупції на митниці: трансляція

https://racurs.ua/ua/n137214-pozachergova-rada-zibralasya-vreguluvaty-kryzu-neplatejiv-ta-stvoryty-tsk-schodo-korupciyi.html

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Верховна Рада 24 квітня зібралася на позачергове засідання, на якому нардепи розглянуть дев’ять питань. Сьогодні до сесійної зали нардепи прийшли на вимогу президента Володимира Зеленського.

Зокрема, парламентарі розглянуть чотири проекти постанов про скасування результатів голосування за законопроект щодо «законодавчого» спаму. Окрім цього, ще однією постановою пропонується скасувати результати голосування за законопроект про внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування в Україні», який суттєво розширює повноваження Кабміну, тобто центрального органу влади, замість влади на місцях.

Окрім цього, депутатам пропонується розглянути:

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№ 2372);

проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№ 2809);

проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№ 3205, 3205−1);

проект закону про внутрішній водний транспорт (№ 1182−1-д);

проект закону про внесення змін до деяких законів (№ 3364 — щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі);





проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (№ 2234).

Також депутати мають намір створити тимчасову слідчу комісію Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів корупційних дій топ-чиновників, які призвели до значних втрат дохідної частини бюджету (№ 3358).