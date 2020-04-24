У 20 країнах ЄС пройшов пік коронавірусу. Карта: google.com/maps

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Пік спалаху коронавірусу SARS-CoV-2 минув у двох десятках країн Європейського Союзу.

Поширення коронавірусу вдалося призупинити завдяки скасуванню масових зібрань, закриття навчальних закладів та громадських просторів. Про це йдеться у заяві Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, 24 квітня повідомляє Politico.

Схоже, що в 20 країнах Євросоюзу та Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків, — заявляють фахівці.

У заяві йдеться про те, що скасовувати карантин наразі не рекомендується, оскільки це може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.

Нагадаємо, Чехія першою в Європейському Союзі відкрила кордони та пом’якшила умови карантину під час пандемії COVID-19: громадянам дозволено виїжджати за кордон на відпочинок, послаблена заборона на в’їзд іноземців. Крім того, на території країни дозволили збиратися групами до 10 осіб, а в травні почнуть працювати ТЦ, перукарні, ресторани.