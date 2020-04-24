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В 20 странах ЕС прошел пик коронавируса. Карта: google.com/maps

В 20 странах Евросоюза прошел пик коронавируса — центр по контролю заболеваний (ИНФОГРАФИКА)

24 апр 2020, 12:36
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Пик вспышки коронавируса SARS-CoV-2 прошел в двух десятках стран Европейского Союза.

Распространение коронавируса удалось приостановить благодаря отмене массовых собраний, закрытии учебных заведений и общественных пространств. Об этом говорится в заявлении Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 24 апреля сообщает Politico.

Похоже, что в 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев, — заявляют специалисты.

В заявлении говорится о том, что отменять карантин пока не рекомендуется, поскольку это может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.


В 20 странах ЕС прошел пик коронавируса. Инфографика: Politico.

Напомним, Чехия первой в Европейском Союзе открыла границы и смягчила условия карантина во время пандемии COVID-19: гражданам разрешено выезжать за границу на отдых, ослабили запрет на въезд иностранцев. Кроме того, на территории страны разрешили собираться группами до 10 человек, а в мае начнут работать ТЦ, парикмахерские, рестораны.


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