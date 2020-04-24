Рада собралась урегулировать кризис неплатежей и создать ВСК из-за коррупции на таможне: трансляция

https://racurs.ua/n137214-vneocherednaya-rada-sobralas-uregulirovat-krizis-neplatejey-i-sozdat-vsk-iz-za-korrupcii.html

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Верховная Рада 24 апреля собралась на внеочередное заседание, на котором нардепы рассмотрят девять вопросов. Сегодня в сессионный зал нардепы пришли по требованию президента Владимира Зеленского.

В частности, парламентарии рассмотрят четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопроект о «законодательном» спаме. Кроме этого, еще одним постановлением предлагается отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине», который существенно расширяет полномочия Кабмина, то есть центрального органа власти, вместо органов местного самоуправления.

Кроме этого, депутатам предлагается рассмотреть:

проект закона о внесении изменений в законодательство о безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);

проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях — о штрафных баллах (№ 2809);

проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205−1);

проект закона о внутреннем водном транспорте (№ 1182−1-д);

проект закона о внесении изменений в некоторые законы (№ 3364 — по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросах сертификации оператора системы передачи);



проект закона о внесении изменений в законодательство об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234).

Также депутаты намерены создать временную следственную комиссию по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов коррупционных действий топ-чиновников, которые привели к значительным потерям доходной части бюджета (№ 3358).