Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137230-v-kieve-lic-na-samoizolyacii-budut-kontrolirovat-cherez-telegram-infografika.html

Ракурс

Киевская городская государственная администрация запустила Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

Контроль за такими лицами отныне будут осуществлять дистанционно. Человеку на телефон будет приходить push-уведомление, на которое он должен ответить в течение 10 мин, включив геолокацию на смартфоне. Таким образом оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого. Об этом 24 апреля сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает официальный портал Киева.

По словам чиновника, такие сообщения будут поступать на смартфон несколько раз в день. Власти направят людей на проверку по месту жительства лица в том случае, если сообщение будет проигнорировано или опрашиваемый будет находиться вне зоны самоизоляции. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции будет составлен протокол об административном правонарушении, что грозит штрафом от 17 тыс. грн. Отмечается, что киевская полиция составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

В КГГА напомнили, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тыс. киевлян. Специалисты центра уже провели почти 9 тыс. контактов для получения информации — звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время.

Напомним, коронавирус в Киеве диагностировали у более 1,1 тыс. больных, из них более 250 госпитализированы и лечатся в больницах. Если человек с коронавирусом госпитализирован в государственные учреждения, то лечение для него бесплатное. В КГГА сообщили, что город тратит собственные средства на лечение таких больных. За сутки на одного пациента тратят от 5 до 15 тыс. грн.