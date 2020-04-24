В Киеве на лечение больных COVID-19 тратят 5-15 тыс. грн в сутки

https://racurs.ua/n137226-skolko-stoit-lechenie-koronavirusa-i-kakaya-bolnica-kieva-uje-perepolnena-rasskazal-klichko.html

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Коронавирус в Киеве диагностирован у более чем 1,1 тыс. больных, из них более 250 госпитализированы и лечатся в больницах. Если человек с коронавирусом госпитализирован в государственные учреждения, то лечение для него бесплатное.

В то же время город тратит собственные средства на лечение таких больных. За сутки на одного пациента тратят от 5 до 15 тыс. грн. Об этом 24 апреля во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, точную стоимость лечения одного пациента назвать невозможно, ведь все зависит от того, как протекает болезнь. В частности от того, есть ли у пациента сопутствующая патология или осложнения.

Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных национальным перечнем основных лекарственных средств, есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно. Те люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома, покупают лекарства за свой счет, — рассказал мэр.

Также, по его словам, город закупил 17 различных препаратов для лечения больных COVID-19 — это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты. На их приобретение город выделил 101 млн грн.

Сейчас в Киеве подготовлены 14 больниц для больных COVID-19, в них вообще могут разместить около 1 тыс. 700 человек. Однако, например, в Александровской больнице, которая одна из первых начала принимать больных, уже заканчиваются места для инфицированных. Поэтому, по словам Кличко, там откроют еще один корпус для больных COVID-19. Там разместят 100 коек.

Напомним, за последние сутки количество больных в Киеве увеличилось на 63 человека, из них трое — медики. Среди новых больных девять человек — священнослужители. Еще пять случаев заболевания зафиксировали в Киево-Печерской лавре, три — в Покровском Голосеевском монастыре и один — в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре.