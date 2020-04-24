У Києві на лікування хворих на COVID-19 витрачають 5-15 тис. грн на добу

https://racurs.ua/ua/n137226-skilky-koshtuie-likuvannya-koronavirusu-ta-yaka-likarnya-kyieva-vje-perepovnena-rozpoviv-klychko.html

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Коронавірус у Києві діагностований у понад 1,1 тис. хворих, з них понад 250 госпіталізовані та лікуються у лікарнях. Якщо особа з коронавірусом госпіталізована до державних установ, то лікування для неї безкоштовне.

Водночас місто витрачає власні кошти на лікування таких хворих. За добу на одного пацієнта витрачають від 5 до 15 тис. грн. Про це 24 квітня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, точну цифру вартості лікування назвати неможливо, адже все залежить від перебігу хвороби. Зокрема від того, чи є у пацієнта супутня патологія чи ускладнення.

Зазначу, що понад 90% медичних препаратів, що передбачені національним переліком основних лікарських засобів, є в медзакладах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються у стаціонарах, отримують їх безкоштовно. Ті люди, які не потребують госпіталізації та лікуються вдома, купують ліки за власний рахунок, — розповів мер.

Також, за його словами, місто закупило 17 різних препаратів для лікування хворих на COVID-19 — це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати. На їх придбання місто виділило 101 млн грн.

Наразі у Києві підготовлені 14 лікарень для хворих на COVID-19, у них загалом можуть розмістити близько 1 тис. 700 осіб. Проте, наприклад, в Олександрівській лікарні, яка одна із найперших почала приймати хворих, вже закінчуються місця для інфікованих. Тому, за словами Кличка, там відкриють ще один корпус для хворих на COVID-19. Там розмістять 100 ліжок.

Нагадаємо, за останню добу кількість хворих у Києві збільшилася на 63 особи, з них троє — медики. Серед нових хворих дев’ятеро осіб — священослужителі. Ще п’ять випадків захворювання зафіксували у Києво-Печерській лаврі, три — у Покровському Голосіївському монастирі та один — у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі.