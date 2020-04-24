Коррупция в правительстве: Рада создала ВСК по заявлениям экс-министра Уманского, фото — Сегодня

https://racurs.ua/n137225-rada-sozdala-sledstvennuu-komissiu-po-zayavleniyam-eks-ministra-umanskogo-o-shematoze.html

Ракурс

Коррупция в правительстве станет предметом деятельности временной следственной комиссии Рады, которую сегодня образовали на внеочередном заседании парламента.

Депутаты нашли 324 голоса, чтобы создать временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов о возможных коррупционных действиях чиновников, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета.

Сегодня состоится первое учредительное заседание членов созданной ВСК.

Напомним, что в марте, через несколько дней после отставки, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявлял о коррупции в правительстве. В интервью он сообщил, что бюджет теряет ежемесячно 5 млрд грн из-за схем с НДС. Уманский обвинял в «схематозе» таможенную и фискальную службу.

«Ракурс» сообщал, что теперь Уманский будет работать советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Он будет координировать работу специальной аналитической группы, которая расследует схемы по неуплате налогов и таможенных платежей.

В Минфине заявили, что пока не рассматривают вопрос отставки руководителей таможни и налоговой.