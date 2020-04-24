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Ракурс
Коррупция в правительстве: Рада создала ВСК по заявлениям экс-министра Уманского, фото — Сегодня

Рада создала следственную комиссию по заявлениям экс-министра Уманского о схематозе

24 апр 2020, 14:14
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Коррупция в правительстве станет предметом деятельности временной следственной комиссии Рады, которую сегодня образовали на внеочередном заседании парламента.

Депутаты нашли 324 голоса, чтобы создать временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов о возможных коррупционных действиях чиновников, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета.

Сегодня состоится первое учредительное заседание членов созданной ВСК.

Напомним, что в марте, через несколько дней после отставки, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявлял о коррупции в правительстве. В интервью он сообщил, что бюджет теряет ежемесячно 5 млрд грн из-за схем с НДС. Уманский обвинял в «схематозе» таможенную и фискальную службу.


«Ракурс» сообщал, что теперь Уманский будет работать советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Он будет координировать работу специальной аналитической группы, которая расследует схемы по неуплате налогов и таможенных платежей.

В Минфине заявили, что пока не рассматривают вопрос отставки руководителей таможни и налоговой.

Источник: Ракурс


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