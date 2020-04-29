Ще два випадки коронавірусу зафіксовано у Києво-Печерській лаврі, фото: «Ракурс»

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу підтвердили ще у 43 випадках. Серед них п’ятеро медиків та два нові випадки інфікування у Києво-Печерській лаврі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Серед нових випадків — 21 жінка віком від 25 до 60 років та 20 чоловіків віком від 20 до 66 років. Також інфікувалися 12-річна дівчинка й дев’ятирічний хлопчик.

Госпіталізовано 17 осіб, інші перебувають на самоізоляції під наглядом медиків.

Загалом у Києві вже підтверджено 1 тис. 341 випадок коронавірусу.

Також за добу одна людина померла. Таким чином, кількість жертв коронавірусу зросла до 24 осіб.

Кличко зазначив, що протягом останні двох днів одужали ще п’ятеро киян. Загалом у Києві вже 69 людей вилікувалися від коронавірусу.

Також Кличко повідомив, що місто виділяє 7 млн грн на підтримку малого та середнього бізнесу. Міська влада відновлює співпрацю з фінансовим фондом, який виділятиме підприємцям на реалізацію проектів від 13% річних.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 11 летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом.