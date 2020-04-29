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Ще два випадки коронавірусу зафіксовано у Києво-Печерській лаврі, фото: «Ракурс»
Коронавірус у Києві: за добу виявлено ще понад 40 випадків, із них два — у Києво-Печерській лаврі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137453-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-vyyavleno-sche-ponad-40-vypadkiv-z-nyh-dvoie-u-kyievo-pecherskiy.htmlРакурс
Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу підтвердили ще у 43 випадках. Серед них п’ятеро медиків та два нові випадки інфікування у Києво-Печерській лаврі.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.
Серед нових випадків — 21 жінка віком від 25 до 60 років та 20 чоловіків віком від 20 до 66 років. Також інфікувалися 12-річна дівчинка й дев’ятирічний хлопчик.
Госпіталізовано 17 осіб, інші перебувають на самоізоляції під наглядом медиків.
Загалом у Києві вже підтверджено 1 тис. 341 випадок коронавірусу.
Також за добу одна людина померла. Таким чином, кількість жертв коронавірусу зросла до 24 осіб.
Кличко зазначив, що протягом останні двох днів одужали ще п’ятеро киян. Загалом у Києві вже 69 людей вилікувалися від коронавірусу.
Також Кличко повідомив, що місто виділяє 7 млн грн на підтримку малого та середнього бізнесу. Міська влада відновлює співпрацю з фінансовим фондом, який виділятиме підприємцям на реалізацію проектів від 13% річних.
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 11 летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом.