“Це дороге і гламурне лайно не повинно працювати”: Ляшко “замурував” ресторан Тищенка

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Ресторан «Велюр» Миколи Тищенка, нардепа від «Слуги народу», сьогодні «замурував» екс-депутат від Радикальної партії Олег Ляшко.

Відео своєї показової акції Ляшко оприлюднив у Facebook. На ньому видно, як помічники екс-нардепа і він сам барикадують вхід до ресторану Тищенка за допомогою піноблоків і монтажної піни. На імпровізованому мурі вони написали «Карантин».

Оце дороге і гламурне лайно не повинно працювати. Карантин має бути однаковим для всіх. Карантин, так карантин, — заявив Ляшко.

За його словами, політики «жирують і тримають за лохів українців», які голодують. Зокрема, фермери навіть за копійки зараз не можуть продати свою продукцію через закриття ринків.

Нагадаємо, сьогодні вранці до будівлі Кабінету міністрів прибули підприємці, які вимагають зняття карантинних обмежень для бізнесу вже з 1 травня. Акція протесту супроводжувалася сутичками з поліцією. О 13.00 уряд має розглянути питання про скасування заборони на роботу продовольчих ринків.