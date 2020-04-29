Ляшко «замуровал» ресторан Тищенко

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Ракурс

Ресторан «Велюр» Николая Тищенко, нардепа от «Слуги народа», сегодня «замуровал» экс-депутат от Радикальной партии Олег Ляшко.

Видео своей показательной акции Ляшко обнародовал в Facebook. На нем видно, как помощники экс-нардепа и он сам баррикадируют вход в ресторан Тищенко с помощью пеноблоков и монтажной пены. На импровизированной стене они написали «Карантин».

Это дорогое и гламурное дерьмо не должно работать. Карантин должен быть одинаковым для всех. Карантин, так карантин, — заявил Ляшко.

По его словам, политики «жируют и держат за лохов» голодающих украинцев. В частности, фермеры даже за копейки сейчас не могут продать свою продукцию из-за закрытия рынков.

Напомним, сегодня утром к зданию Кабинета министров прибыли предприниматели, которые требуют снять карантин для бизнеса уже с 1 мая. Акция протеста сопровождалась столкновениями с полицией. В 13.00 правительство должно рассмотреть вопрос об отмене запрета на работу продовольственных рынков.