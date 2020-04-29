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Еще два случая коронавируса зафиксированы в Киево-Печерской лавре, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружены еще более 40 случаев, из них два — в Киево-Печерской лавре (ФОТО, ВИДЕО)

29 апр 2020, 12:47
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки подтвердили еще в 43 случаях. Среди них пятеро медиков и два новых случая инфицирования в Киево-Печерской лавре.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Среди новых случаев — 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет и 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Также заразились 12-летняя девочка и девятилетний мальчик.

Госпитализированы 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением медиков.

Всего в Киеве уже подтвержден 1 тыс. 341 случай коронавируса.

Также за сутки один человек умер. Таким образом, число жертв коронавируса возросло до 24 человек.

Кличко отметил, что в последние два дня выздоровели еще пятеро киевлян. Всего в Киеве уже 69 человек излечились от коронавируса.

Также Кличко сообщил, что город выделяет 7 млн грн на поддержку малого и среднего бизнеса. Городские власти возобновляет сотрудничество с финансовым фондом, который будет выделять предпринимателям на реализацию проектов от 13% годовых.

Еще два случая коронавируса зафиксированы в Киево-Печерской лавре, фото: «Ракурс»



Напомним, в Украине за сутки зафиксированы 11 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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