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Еще два случая коронавируса зафиксированы в Киево-Печерской лавре, фото: «Ракурс»
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружены еще более 40 случаев, из них два — в Киево-Печерской лавре (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n137453-koronavirus-v-kieve-za-sutki-obnarujeny-esche-bolee-40-sluchaev-iz-nih-dvoe-v-kievo-pecherskoy.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки подтвердили еще в 43 случаях. Среди них пятеро медиков и два новых случая инфицирования в Киево-Печерской лавре.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.
Среди новых случаев — 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет и 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Также заразились 12-летняя девочка и девятилетний мальчик.
Госпитализированы 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением медиков.
Всего в Киеве уже подтвержден 1 тыс. 341 случай коронавируса.
Также за сутки один человек умер. Таким образом, число жертв коронавируса возросло до 24 человек.
Кличко отметил, что в последние два дня выздоровели еще пятеро киевлян. Всего в Киеве уже 69 человек излечились от коронавируса.
Также Кличко сообщил, что город выделяет 7 млн грн на поддержку малого и среднего бизнеса. Городские власти возобновляет сотрудничество с финансовым фондом, который будет выделять предпринимателям на реализацию проектов от 13% годовых.
Напомним, в Украине за сутки зафиксированы 11 летальных случаев, связанных с коронавирусом.