Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Профільний комітет Ради підтримав законопроект про антикризові заходи для бізнесу (ІНФОГРАФІКА)

29 кві 2020, 14:02
999

Антикризовий законопроект № 3329−2, який передбачає внесення змін до законодавства щодо заходів, спрямованих на додаткову підтримку платників податків під час карантину, підтримав профільний комітет Верховної Ради.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував цей законопроект в цілому. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроект, зокрема, передбачає продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послаблень в адмініструванні.

В разі ухвалення цього законопроекту також ще на місяць буде продовжено звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати за себе єдиного соціального внеску.

Також серед норм цього законопроекту — звільнення зарплат медиків та працівників, задіяних у боротьбі з коронавірусом, від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Крім того, передбачається ненарахування штрафів та пені за прострочення виплат по споживчим кредитам до 31 липня.



Інфографіка: Ярослав Железняк

Нагадаємо, вчора став відомий попередній порядок денний позачергового засідання Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів