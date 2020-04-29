В Україні триває епідемія коронавірусу

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Антикризовий законопроект № 3329−2, який передбачає внесення змін до законодавства щодо заходів, спрямованих на додаткову підтримку платників податків під час карантину, підтримав профільний комітет Верховної Ради.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував цей законопроект в цілому. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроект, зокрема, передбачає продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послаблень в адмініструванні.

В разі ухвалення цього законопроекту також ще на місяць буде продовжено звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати за себе єдиного соціального внеску.

Також серед норм цього законопроекту — звільнення зарплат медиків та працівників, задіяних у боротьбі з коронавірусом, від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Крім того, передбачається ненарахування штрафів та пені за прострочення виплат по споживчим кредитам до 31 липня.

Нагадаємо, вчора став відомий попередній порядок денний позачергового засідання Верховної Ради.