Денис Шмигаль. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n137467-shmygal-rozpoviv-pro-vvedennya-pislya-11-travnya-adaptyvnogo-karantynu.html

Ракурс

Адаптивний карантин в Україні планує ввести уряд після 11 травня. План Кабміну щодо введення адаптивного карантину в країні підтримали провідні економісти.

Про це заявив під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, адаптивний карантин передбачає посилення карантинних заходів лише у тих регіонах країни, де будуть фіксуватися спалахи зараження коронавірусом. В інших відносно безпечних регіонах України з 11 травня буде реалізовуватися план виходу з карантину.

На думку глави уряду, адаптивний карантин дозволить контролювати поширення коронавірусу в окремих регіонах, а не вводити обмеження по всій країні.

Також прем'єр-міністр повідомив, що з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 100 млн грн на придбання близько 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Будуть закуповуватися лише апарати ШВЛ вітчизняного виробництва.

Дане обладнання буде направлено до медичних установ, у яких проходять лікування хворі на коронавірус. Апарати ШВЛ вкрай необхідні для хворих, у яких коронавірусна хвороба проходить у складній формі і потрібна примусова вентиляція легенів.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні, 29 квітня, уряд прийняв рішення про відкриття продуктових ринків. Шмигаль уточнив, що робота продовольчих ринків під час пандемії коронавірусу повинна регламентуватися чіткими санітарними нормами.