Разумков: Під люстрацію потрапило багато професіоналів з доброю репутацією

https://racurs.ua/ua/n137466-razumkov-zayavyv-scho-lustraciya-peremolola-bagatoh-efektyvnyh-profesionaliv-z-dobrou-reputaciieu.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, розповів про своє специфічне ставлення до люстрації, а також наслідки дії закону на деяких чиновників-професіоналів.

Я її не підтримую… Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замішані в гучних скандалах. Чи є за ними корупційний шлейф? Цим повинні займатися правоохоронні органи, — заявив Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він зазначив, що у нього були знайомі, які не справляли враження злісних корупціонерів. На його думку, злодіїв потрібно «не звільняти, а садити», оскільки відповідальність має бути персональною.

Якщо ж ви професіонал, людина з доброю репутацією, не нажили собі палаців за час своєї служби, якщо ви якісно виконували ту чи іншу функцію на тій або іншій посаді, яка потрапила під люстрацію, і через це вас звільнили, то я не розумію, чому від вас потрібно таким чином позбуватися, — розмірковує Разумков.





Нагадаємо, закон «Про очищення влади» набув чинності у жовтні 2014 року. 17 жовтня 2019 року Європейський суд із прав людини опублікував своє рішення стосовно українського закону про люстрацію. Там визнали, що він порушує права позивачів на справедливий суд та право на повагу до приватного життя.

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників набуло чинності 25 лютого. ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію загалом, а лише вказав на її надмірний обсяг.