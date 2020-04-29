Олег Любченко очолив Податкову службу

https://racurs.ua/ua/n137465-lubchenko-ocholyv-podatkovu-slujbu-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Олег Любченко став начальником Державної податкової служби (ДПС).

Кабінет міністрів затвердив призначення Любченка під час сьогоднішнього засідання. Раніше кандидатуру узгодили у Міністерстві фінансів.

Любченко був першим заступником керівника Податкової адміністрації Кіровоградщини у 1999−2003 роках, а потім очолював Податкову адміністрацію Черкащини (2003−2005 роки). Після цього був заступником глави Кіровоградської облдержадміністрації.

У 2009−2011 роках чиновник працював заступником очільника Державної податкової адміністрації, а з 2012 по 2014 роки був помічником у народного депутата Віктора Тимошенка.

У 2015 році Любченко мітив у керівники Державної фіскальної служби України, однак став віце-президентом «Украгрохімхолдингу».

У партії «Голос» вже заявили, що новий голова ДПС підпадає під люстрацію відповідно до ч. 3 ст. 1 закону про очищення влади.

За даними ЗМІ, на посаду глави Податкової служби Любченка лобіював особисто міністр фінансів Сергій Марченко. Вони разом нібито прибували до Офісу президента перед призначенням Любченка.

Окрім того, в соцмережах Любченка називають людиною Віктора Тимошенка й Іллі Павлюка (друга президента, котрого пов’язують зі смотрящими на митниці).

Як відомо, 24 квітня Податкова служба залишилася без керівника: Сергія Верланова звільнили разом із очільником Митної служби Максимом Нефьодовим нібито через неефективність, зокрема, замалі надходження до держбюджету. Окрім цього, парламент створив слідчу комісію, яка має дослідити можливі корупційні дії чиновників.

Того ж дня було призначено тимчасового голову ДПС. Ним став Михайло Титарчук. А вже 26 квітня уряд оприлюднив повідомлення про прийом документів на посаду керівника Податкової служби, який завершувався наступного дня. Згодом у Кабміні заявили, що дозволили таке стрімке призначення Любченка керівником Податкової служби за контрактом на час карантину. Потім нібито має відбутися повноцінний конкурс.