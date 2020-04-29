В Україні триває реформа децентралізації, фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

https://racurs.ua/ua/n137462-reforma-decentralizaciyi-kabmin-zatverdyv-perspektyvni-plany-troh-oblastey-dokument.html

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Кабмін затвердив перспективні плани Хмельницької, Херсонської та Луганської областей.

Рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду.

«Це черговий етап до завершення реформи та формування спроможних громад. Саме такі громади зможуть забезпечити українців доступними та якісними послугами», — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Херсонській області, згідно із затвердженим планом, створять 49 громад.

У Луганській області заплановано створити 37 громад.

Створення 60 громад передбачає перспективний план Хмельницької області.

За словами Шмигаля, створення відповідних планів стало результатом спільної роботи Кабміну, народних депутатів, представників громад та експертів.

Нагадаємо, сьогодні в Києві біля будівлі Кабміну відбулися сутички між поліцією та підприємцями, які вимагали завершити карантин вже 1 травня.