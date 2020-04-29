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Ракурс
В Украине продолжается реформа децентрализации, фото: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Реформа децентрализации: Кабмин утвердил перспективные планы трех областей (ДОКУМЕНТ)

29 апр 2020, 14:56
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Кабмин утвердил перспективные планы Хмельницкой, Херсонской и Луганской областей.

Решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Это очередной этап к завершению реформы и формированию способных общин. Именно такие общины смогут обеспечить украинцев доступными и качественными услугами, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Херсонской области, согласно утвержденному плану, создадут 49 общин.

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

В Луганской области планируют создать 37 общин.

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Создание 60 общин предусматривает перспективный план Хмельницкой области.

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко

Перспективный план, документ: Алексей Гончаренко



По словам Шмыгаля, создание соответствующих планов стало результатом совместной работы Кабмина, народных депутатов, представителей общин и экспертов.

Напомним, сегодня в Киеве возле здания Кабмина произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требовали завершить карантин уже 1 мая.

Источник: Ракурс


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