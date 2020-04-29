Любченко возглавил налоговую службу

https://racurs.ua/n137465-lubchenko-vozglavil-nalogovuu-slujbu-chto-o-nem-izvestno.html

Ракурс

Олег Любченко стал начальником Государственной налоговой службы (ГНС).

Кабинет министров утвердил назначение Любченко во время сегодняшнего заседания. Ранее кандидатуру согласовали в Министерстве финансов.

Любченко был первым замглавы Налоговой администрации Кировоградской области в 1999—2003 годах, а затем возглавлял Налоговую администрацию Черкасской области (2003−2005 годы). После этого получил должность замглавы Кировоградской облгосадминистрации.

В 2009—2011 годах чиновник работал замначальника Государственной налоговой администрации, а с 2012 по 2014 годы был помощником у народного депутата Виктора Тимошенко.

В 2015 году Любченко метил в руководители Государственной фискальной службы Украины, однако стал вице-президентом «Украгрохимхолдинга».

В партии «Голос» уже заявили, что новый глава ГНС подпадает под люстрацию согласно ч. 3 ст. 1 закона об очищении власти.

По данным СМИ, на должность главы Налоговой службы Любченко лоббировал лично министр финансов Сергей Марченко. Они вместе якобы ездили в Офис президента перед назначением Любченко.

Кроме того, в соцсетях Любченко называют человеком Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне).

Как известно, 24 апреля Налоговая служба осталась без руководителя: Сергея Верланова уволили вместе с главой Таможенной службы Максимом Нефедовым якобы из-за неэффективности, в частности, недостаточных поступлений в госбюджет. Кроме того, парламент создал следственную комиссию, которая должна расследовать возможные коррупционные действия чиновников.

В тот же день был назначен временный глава ГНС. Им стал Михаил Титарчук. А уже 26 апреля правительство обнародовало сообщение о приеме документов на должность руководителя Налоговой службы, который завершался на следующий день. Впоследствии в Кабмине заявили, что разрешили такое стремительное назначение Любченко руководителем Налоговой службы по контракту на время карантина. Затем якобы должен состояться полноценный конкурс.