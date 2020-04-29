Разумков: Под люстрацию попало много профессионалов с хорошей репутацией

https://racurs.ua/n137466-razumkov-zayavil-chto-lustraciya-peremolola-mnogih-professionalov-s-horoshey-reputaciey.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, рассказал о своем специфическом отношении к люстрации, а также ее последствиям для некоторых чиновников-профессионалов.

Я ее не поддерживаю… Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замешаны в громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Этим должны заниматься правоохранительные органы, — заявил Разумков в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что у него были знакомые, которые не производили впечатления злостных коррупционеров. По его мнению, воров нужно «не увольнять, а сажать», поскольку ответственность должна быть персональной.

Если вы профессионал, человек с хорошей репутацией, не нажили себе дворцов за время своей службы, если вы качественно выполняли ту или иную функцию на той или иной должности, которая попала под люстрацию, и поэтому вас уволили, то я не понимаю, почему от вас должны избавляться таким образом, — рассуждает Разумков.





Напомним, закон «Об очищении власти» вступил в силу в октябре 2014 года. 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал свое решение по украинскому закону о люстрации. Там признали, что он нарушает права истцов на справедливый суд и право на уважение частной жизни.

Решение ЕСПЧ вступило в силу 25 февраля 2020 года. ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию в целом, а лишь указал на ее чрезмерный объем.