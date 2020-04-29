Зарплати топ-чиновників нарешті вирішили обмежити — максимум 47 тис. грн, фото: «112 Україна»

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Ракурс

Кабінет міністрів нарешті обмежив зарплати в органах влади та наглядових радах сумою в 47 тис. грн.

Проект відповідного рішення було подано згідно зі змінами до закону про держбюджет на цей рік. Його під час сьогоднішнього засідання уряду озвучив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Постанову ухвалили без зауважень та обговорень.

В умовах коронакризи, коли всі затягли паски, ми не можемо допустити, щоб топ-чиновники та члени наглядових рад отримували космічні зарплати і премії, — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

Це обмеження діятиме у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин.

Аналогічна норма також міститься у законі про зміни до держбюджету від 13 квітня.

Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, має тривати до 11 травня. Проте термін дії карантинних обмежень ще можуть продовжити.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва мітингували підприємці, які вимагали завершити карантин вже 1 травня.