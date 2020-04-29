В уряді розповіли, як виплачуватимуть винагороду за геройський вчинок,фото — Новинарня

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Гроші за геройський вчинок Кабінет міністрів та регіональні органи влади виплачуватимуть на основі постанови, яку сьогодні затвердили під час засідання уряду

У Державному бюджеті для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, буде щорічно визначатися певна сума. У 2020 році обсяг видатків становить 21,8 млн грн.

Як повідомив у Телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, ці гроші спрямують для здійснення виплати 207 особам та членам їхніх родин.

Крім того, сьогодні уряд змінив схему надання житла учасникам Революції гідності та бойових дій.

Кабмін вніс зміни до порядків забезпечення житлом учасників Революції гідності та бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей. Уряд змінив нормативні документи, що регулюють виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення. Міністерство ветеранів визначено головним розпорядником таких коштів.

Грошову компенсацію з державного бюджету отримають:

сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції гідності;

сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції гідності;

сім’ї померлих учасників бойових дій на території інших держав, особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стоять на відповідному обліку за місцем проживання.

У 2020 році забезпечать житлом сім сімей учасників Революції гідності та 50 сімей воїнів-інтернаціоналістів з інвалідністю внаслідок війни. Обсяг фінансування відповідних програм у цьому році становитиме 7,6 млн та 50 млн грн відповідно.