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На Киевщине – новая вспышка коронавируса, фото: «Ракурс»
Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии для пожилых людей под Киевомhttps://racurs.ua/n137475-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-obschejitii-dlya-pojilyh-ludey-pod-kievom.htmlРакурс
Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали на Киевщине в общежитии для пожилых людей. Это общежитие расположено в селе Зазимье Броварского района на улице Вишневой.
Коронавирус обнаружен у 13 человек. Об этом в Фейсбуке-сообществе «Вестник Придесенья» сообщил активист Павел Кривобок.
Два человека умерли. Об одном из них известно, что к летальному исходу привел коронавирус, причина смерти второго устанавливается.
Результаты тестов на коронавирус, проведенных для еще 12 человек (остальных жителей этого заведения), ожидаются. Сейчас возле общежития дежурит полиция, установлены карантинная зона и санитарный пост.
Напомним, в Киеве за сутки обнаружили еще 43 случая коронавируса, из них два — в Киево-Печерской лавре. Всего в столице умерли уже 25 инфицированных коронавирусом людей.