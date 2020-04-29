Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
На Киевщине – новая вспышка коронавируса, фото: «Ракурс»

Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии для пожилых людей под Киевом

29 апр 2020, 16:36
999

Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали на Киевщине в общежитии для пожилых людей. Это общежитие расположено в селе Зазимье Броварского района на улице Вишневой.

Коронавирус обнаружен у 13 человек. Об этом в Фейсбуке-сообществе «Вестник Придесенья» сообщил активист Павел Кривобок.

Два человека умерли. Об одном из них известно, что к летальному исходу привел коронавирус, причина смерти второго устанавливается.



Результаты тестов на коронавирус, проведенных для еще 12 человек (остальных жителей этого заведения), ожидаются. Сейчас возле общежития дежурит полиция, установлены карантинная зона и санитарный пост.

Напомним, в Киеве за сутки обнаружили еще 43 случая коронавируса, из них два — в Киево-Печерской лавре. Всего в столице умерли уже 25 инфицированных коронавирусом людей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров