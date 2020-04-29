На Киевщине – новая вспышка коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137475-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-obschejitii-dlya-pojilyh-ludey-pod-kievom.html

Ракурс

Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали на Киевщине в общежитии для пожилых людей. Это общежитие расположено в селе Зазимье Броварского района на улице Вишневой.

Коронавирус обнаружен у 13 человек. Об этом в Фейсбуке-сообществе «Вестник Придесенья» сообщил активист Павел Кривобок.

Два человека умерли. Об одном из них известно, что к летальному исходу привел коронавирус, причина смерти второго устанавливается.

Результаты тестов на коронавирус, проведенных для еще 12 человек (остальных жителей этого заведения), ожидаются. Сейчас возле общежития дежурит полиция, установлены карантинная зона и санитарный пост.

Напомним, в Киеве за сутки обнаружили еще 43 случая коронавируса, из них два — в Киево-Печерской лавре. Всего в столице умерли уже 25 инфицированных коронавирусом людей.