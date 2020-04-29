Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137476-amnesty-international-zayavila-o-narushenii-prav-cheloveka-v-ukraine-vo-vremya-pandemii-covid-19.html

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Amnesty International, некоммерческая организация, заявила о нарушениях прав человека при введении карантинных ограничений в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе и в Украине.

Во время пандемии COVID-19 правительства стран пытаются остановить распространение вируса, вводя, в частности, и различные ограничения. При этом некоторые ограничения необходимы и оправданы, а другие нарушают права человека. Об этом сообщается на веб-странице Amnesty International.

Отмечается, что 18 апреля силы операции Объединенных сил перекрыли дорогу через мост до села Старомарьевка, что расположено в Донецкой области, на подконтрольной Украине территории. Этот путь был единственной возможностью выехать из села, поэтому до 24 апреля 150 жителей села не имели доступа к продовольственных магазинов, медицинских услуг и иной помощи. Мост открыли только после вмешательства гуманитарных организаций.

В организации добавили, что за соблюдением условий карантина в Украине следила полиция и это повлияло на нагрузку силовиков. Правоохранители не могли быстро реагировать на ситуации домашнего насилия. Зафиксирован случай, когда в Киеве полиция отреагировала на срочное сообщение о домашнем насилии только через полтора часа. В Amnesty International отметили, что задержки в реагировании на такие вопросы могут привести к серьезным последствиям для пострадавших от домашнего насилия.

Напомним, полицейские в Риме выписали штраф 60-летней итальянке, которая решила выгулять свою черепаху. Прогулка с черепахой обошлась для женщины дорого, теперь ей придется заплатить штраф в сумме 400 евро.