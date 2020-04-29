Google Meet стал бесплатным. Фото: root-nation.com

https://racurs.ua/n137481-gugl-sdelal-videokonferencii-google-meet-besplatnymi-dlya-vseh.html

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Гугл (Google) сделал бесплатными видеоконференции Google Meet для всех пользователей, поскольку в период карантина сервисы видеоконференций стали очень популярными.

Уже с мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить большое количество функций, которые доступны для бизнес-пользователей и учебных заведений. Начиная со следующей недели Google будет постепенно расширять доступность сервиса meet.google.com для большего количества людей. Об этом сообщается в официальном блоге Гугл.

Ранее создавать звонки могли только пользователи платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет использовать как для подключения к чужим конференций, так и для создания собственных, — сообщили в компании.





Отмечается, что доступ к Google Meet на безвозмездной основе будет предоставляться поэтапно. Разрешено создавать звонки масштабом до 100 участников. Время одного звонка ограничено 60 минутами. При этом в Гугл отметили, что не будут контролировать лимит до 30 сентября.

Напомним, компания Google расширила функционал своих разумных часов. Гаджет теперь систематически будет напоминать своему хозяину, что пришло время помыть руки.