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Ракурс
Google Meet стал бесплатным. Фото: root-nation.com

Гугл сделал видеоконференции Google Meet бесплатными для всех

29 апр 2020, 17:47
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Гугл (Google) сделал бесплатными видеоконференции Google Meet для всех пользователей, поскольку в период карантина сервисы видеоконференций стали очень популярными.

Уже с мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить большое количество функций, которые доступны для бизнес-пользователей и учебных заведений. Начиная со следующей недели Google будет постепенно расширять доступность сервиса meet.google.com для большего количества людей. Об этом сообщается в официальном блоге Гугл.

Ранее создавать звонки могли только пользователи платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет использовать как для подключения к чужим конференций, так и для создания собственных, — сообщили в компании.



Отмечается, что доступ к Google Meet на безвозмездной основе будет предоставляться поэтапно. Разрешено создавать звонки масштабом до 100 участников. Время одного звонка ограничено 60 минутами. При этом в Гугл отметили, что не будут контролировать лимит до 30 сентября.

Напомним, компания Google расширила функционал своих разумных часов. Гаджет теперь систематически будет напоминать своему хозяину, что пришло время помыть руки.

Источник: Ракурс


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