Рейтинг доверия Зеленскому остается высоким, несмотря на коррупционные скандалы — социолог объяснил феномен

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Все плохо, но царь хороший — социолог о рейтинге доверия Зеленскомуhttps://racurs.ua/n137482-vse-ploho-no-car-horoshiy-sociolog-o-reytinge-doveriya-zelenskomu.htmlРакурс
Рейтинг доверия Владимиру Зеленскому остается самым высоким из всех ветвей власти, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом рассказал профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», научный директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Алексей Гарань. Социолог объяснил общую картину настроений украинцев.
Когда людей спрашивают, насколько эффективной является политика правительства, то большинство граждан в начале кризиса говорили, что она неэффективна. Достигла ли эта власть успехов в борьбе с коррупцией? Нет, не достигла. А достигла ли эта власть успехов в установленные мира на Донбассе? Нет. А какой рейтинг доверия Зеленскому? 50%. То есть все плохо, но царь хороший, — рассказал Гарань «Громадському радіо».
Он добавил, что согласно результатам опросов, наблюдается падение рейтингов ко всем представителям власти, за исключением Зеленского, рейтинг доверия которому остается высоким.
Рейтинг «Слуги народа» падает, но было 43% поддержки на выборах, а стало 38%… Рейтинг доверия персонально Зеленскому еще остается… Процент доверия власти снижается, а вакуум этот кто будет заполнять? Вот представим себе ситуацию, что, например, происходит какой-то скандал и Зеленский уходит в отставку, и. о. становится Разумков (спикер Рады — ред.). А кто может претендовать сейчас на пост лидера? Вырос у нас новый лидер или это кто-то из старых лидеров? Вопрос открытый, правда?, — резюмировал Гарань.