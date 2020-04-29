Рейтинг доверия Зеленскому остается высоким, несмотря на коррупционные скандалы — социолог объяснил феномен

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Рейтинг доверия Владимиру Зеленскому остается самым высоким из всех ветвей власти, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом рассказал профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», научный директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Алексей Гарань. Социолог объяснил общую картину настроений украинцев.

Когда людей спрашивают, насколько эффективной является политика правительства, то большинство граждан в начале кризиса говорили, что она неэффективна. Достигла ли эта власть успехов в борьбе с коррупцией? Нет, не достигла. А достигла ли эта власть успехов в установленные мира на Донбассе? Нет. А какой рейтинг доверия Зеленскому? 50%. То есть все плохо, но царь хороший, — рассказал Гарань «Громадському радіо».

Он добавил, что согласно результатам опросов, наблюдается падение рейтингов ко всем представителям власти, за исключением Зеленского, рейтинг доверия которому остается высоким.