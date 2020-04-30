Війна на Донбасі. Фото: Replyua.net

https://racurs.ua/ua/n137497-na-donbasi-boyovyky-z-granatometiv-obstrilyaly-ukrayinskyh-viyskovyh-ie-poranenyy.html

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Війна на Донбасі триває. За минулу добу бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових, використовуючи заборонену зброю, поранений один боєць Збройних сил України.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Верхньоторецька бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23−2 і великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Поблизу Новомихайлівки бойовики стріляли зі снайперської зброї. Також два обстріли зафіксували біля Водяного — з озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру, в районі Павлополя бойовики гатили з гранатометів різних систем, поблизу Гнутово — з мінометів 120 мм калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Також обстріли зафіксували неподалік Старогнатівки, Тарамчука і Авдіївки — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі в районі Мар’їнки — з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли українських військових поблизу Новотошківського, Орехово і Новозванівки.

Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення. За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

Нагадаємо, раніше українські військові виявили рекордно великий арсенал зброї на території Донецької та Дніпропетровської областей.