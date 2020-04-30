Война на Донбассе. Фото: Replyua.net

https://racurs.ua/n137497-na-donbasse-boeviki-iz-granatometov-obstrelyali-ukrainskih-voennyh-est-ranenyy.html

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Война на Донбассе продолжается. За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных, используя запрещенное оружие, ранен один боец Вооруженных сил Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Верхнеторецкого боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23−2 и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Около Новомихайловки боевики стреляли из снайперского вооружения. Также два обстрела зафиксировали возле Водяного — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра, в районе Павлополя боевики били из гранатометов различных систем, вблизи Гнутово — из минометов 120 мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Также обстрелы зафиксировали неподалеку Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Марьинки — из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты обстреливали украинских военных вблизи Новотошковского и Орехово, а также неподалеку от Новозвановки.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Напомним, ранее украинские военные обнаружили рекордно большой арсенал оружия на территории Донецкой и Днепропетровской областей.