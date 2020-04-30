«Слуга» Холодов улетел на карантин на Кипр. Фото: KP.UA

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Карантин в Украине введен до 11 мая. Перед закрытием границ всех украинцев просили вернуться домой, однако не все прислушались к такому совету. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Холодов решил провести карантин на Кипре.

Туда он уехал за два дня до прекращения международного авиасообщения, после чего полтора месяца не появлялся в Украине, пропуская заседания Верховной Рады. Об этом сообщается в программе «Схемы: коррупция в деталях».

По данным журналистов, Холодов покинул страну 15 марта. К тому моменту Украина уже вошла в карантин, а президент Владимир Зеленский призвал граждан вернуться в страну в связи с прекращением авиасообщения с 17 марта. По данным на сайте Рады, последний раз Холодов был на пленарных заседаниях 6 марта. Однако журналисты отмечают, что он участвовал в заседаниях финансового комитета онлайн, пропустив при этом заседание 30 марта.

Пребывание Холодова на Кипре подтвердили три источника: правоохранитель из Кипра, имеющий доступ к базе данных о пересечении границы, сотрудник Госпогранслужбы Украины и представитель авиакомпании. Журналисты отмечают, что политик не воспользовался эвакуационным рейсом Sky Uр, который 20 марта забрал граждан из Кипра, и оставался на острове по состоянию на 29 апреля.

Журналисты также отмечают, что нардеп вместе с женой владеют имуществом у побережья в городе Лимасол. Там до недавнего времени была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов. Этот факт помог расследователям выяснить, что семья депутата причастна к столичному табачному бизнесу.