Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n137531-pevica-olya-polyakova-i-uletevshiy-na-kipr-nardep-holodov-rasskazali-kak-pereboleli-covid-19.html

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Холодов объяснил, почему он на 1,5 месяца задержался на Кипре и не вернулся эвакуационным рейсом, который летел с острова 20 марта.

По словам нардепа, он действительно полетел на Кипр 15 марта — на следующий день его маленького сына должны были там оперировать, поэтому он хотел быть с семьей. На следующий день после операции, 17 марта, он планировал лететь назад, но его рейс отменили. После этого у него появились симптомы коронавируса. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Раде он сидит неподалеку от депутатов Руслана Горбенко и Владимира Ватраса, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. Именно от них он мог заразиться.

У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли — людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки, — написал нардеп.

В связи с этим он не стал лететь в Киев эвакуационным рейсом 20 марта и лечился на Кипре в домашних условиях. Он так и не сделал тест на коронавирус, но считает «весьма обоснованными подозрения на COVID-19».

Холодов добавил, что сегодня состоится первый за долгое время рейс до Киева, которым он и планирует вернуться в Украину. Нардеп также опубликовал два документа, согласно которым врачи подтвердили у него подозрение на коронавирус.

О своем инфицировании коронавирусом рассказала и певица Оля Полякова, хотя она тоже не делала тест на COVID-19. По ее словам, она заразилась во время поездки в США. Сначала заболела ее дочь Алиса, у нее поднялась температура до 41 градуса, а после симптомы заболевания появились и у самой Поляковой. Об этом она рассказала во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Холодов уже пропустил пять заседаний Верховной Рады — он 15 марта, за два дня до закрытия границ, улетел на Кипр.