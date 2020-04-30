Зарплата врачей не будет облагаться налогами, Рада предварительно поощрила борцов с коронавирусом

https://racurs.ua/n137520-rada-osvobodila-ot-nalogooblojeniya-dohody-medikov-borcov-s-covid-19.html

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Зарплата врачей не будет облагаться налогами — Верховная Рада предварительно приняла законопроект, который освобождает от налогообложения доход медицинских работников, непосредственно задействованных в ликвидации COVID-19.

Внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины в первом чтении поддержало 336 нардепов. Также 311 нардепов поддержали сокращение сроков подготовки законопроекта № 33290-д ко второму чтению.

Целью законопроекта является освобождение от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно задействованных в ликвидации заболевания на коронавирусную инфекцию (COVID-19), — говорится в пояснительной записке к законопроекту № 3329.





Ранее в профильном комитете рекомендовали Верховной Раде принять этот проект закона за основу и в целом. Но сегодня нардепы рассмотрели его только в первом чтении.

Законопроект предлагает временно освободить доходы медиков-борцов с COVID-19 от уплаты всех налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом. Речь идет о доходах в виде заработной платы, премий и доплат к ней.