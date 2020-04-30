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Внеочередная Рада откроет путь для антиколомойского законопроекта и уменьшит залог на местные выборы

Внеочередная Рада собралась открыть путь для «антиколомойского» закона и уменьшить залог на выборы (ТРАНСЛЯЦИЯ)

30 апр 2020, 13:23
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Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады началось в четверг, 30 апреля, по требованию 159 нардепов. Перед началом заседания парламента состоялся согласительный совет лидеров фракций и групп.

В повестку дня внеочередной Рады включены, в частности, такие вопросы: внесение изменений в избирательный кодекс о денежном залоге (предлагается уменьшить размер залога в девять раз), изменения в Налоговый кодекс (относительно освобождения медработников от налогообложения), применение особой процедуры рассмотрения законопроектов для рассмотрения во втором чтении так называемого «антиколомойского» законопроекта о банках.

Всего 30 апреля Рада планирует рассмотреть порядка 20 законопроектов, среди которых ряд ратификаций международных соглашений.

Напомним, Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, сегодня, вероятно, останется без портфеля в правительстве Дениса Шмыгаля. Назначение Саакашвили на пост вице-премьера по реформам заблокировано, поскольку президентская фракция «Слуга народа» не смогла собрать необходимого количества голосов в поддержку креатуры Владимира Зеленского.



Источник: Ракурс


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